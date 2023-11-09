Правительство Литвы одобрило обязательное страхование электросамокатов

По данным Минфина, страховать должны и нерегистрируемые транспортные моторные средства, развивающие скорость больше 25 км/ч или весом больше 25 кг, а проектная скорость – больше 14 км/ч.
Значит, в число страхуемых транспортных средств могут попасть и электросамокаты и им подобные транспортные средства, отвечающие выше указанным критериям.
По данным министерства, цель поправок - защита пострадавших в ДТП третьих лиц и обеспечение слаженного возмещения ущерба.
"Пострадавшие третьи лица смогут получить деньги в качестве возмещения ущерба, когда страховщик в Литве или другой стране ЕС обанкротился или был ликвидирован, обеспечит защиту пострадавших в тех случаях, когда не требуется страховка, увеличатся суммы выплат", – сказала вице-министр Вайда Маркявичене.
Этот проект - перенос директивы ЕС в национальное право (согласно директиве, минимальная сумма возмещения ущерба лицу составляет 6,45 млн. евро, а возмещения нанесенного имуществу ущерба 1,3 млн. евро). В проекте закона в Литве эти суммы указаны как максимальные в случае одного ДТП.
Правда, по данным Минфина, такие большие суммы по страховке выплачивают очень редко. С мая 2004 г. известно лишь одно ДТП в Литве, по которому выплатили максимальную сумму страховки.