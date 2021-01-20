Правительство Литвы обсудит небольшие изменения карантинного режима

Эти предложения после заседания 19 января Государственной комиссии по экстремальным ситуациям представит министр внутренних дел Агне Билотайте.

По данным МВД, это дети смогут удаленно учиться в помещениях школ или дневных центрах, кому полагается, получат и бесплатное питание. Эти условия должны обеспечить муниципалитеты. По данным министерства, в дополнительных консультациях, мотивации, компьютерах нуждаются около 25 000 детей, половина из них получает бесплатное питание.

Также предлагают узаконить так называемые "социальные пузыри", т.е. общение между двумя хозяйствами, состоящими из одиноких людей, или семьям, в которых есть дети-инвалиды или нуждающийся в помощи взрослый инвалид.

Люди из таких "социальных пузырей" ни в коем случае не должны поддерживать контакты с третьими лицами. Этим людям разрешат перемещение между муниципалитетами.

Напомним, что карантин в Литве объявлен с 7 ноября 2020 года, с 16 декабря он был ужесточен и действует до 31 января. Сейчас в Литве закрыты все магазины, кроме продовольственных, ограничено движение между муниципалитетами, запрещены встречи людей, как дома, так и в общественных местах.