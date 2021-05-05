Правительство одобрило проект, подготовленный Министерством внутренних дел, который предусматривает продолжение переселения беженцев в рамках соглашения Евросоюза от 2015 года, в котором намечено, что Литва примет 1077 беженцев из третьих стран, находящихся в Евросоюзе.

МВД отмечает, что в последние месяцы сократилась миграция, и Литве не приходилось выполнять обязательства "в полном объеме", то есть, переселены лишь 499 человек.

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"Однако из солидарности с государствами, которые все еще испытывают большой груз, потребность остается", – заверяет министерство.

В предыдущий раз правительство продлевало срок в декабре 2019 года, тогда сообщалось, что переселены 490 беженцев, основная часть которых покинула Литву и уехала в другие государства ЕС.

Планировалось, что с учетом средств Фонда убежища и интеграции ЕС, Литва до конца этого года могла бы принять еще 88 человека из государств-членов ЕС и 18 лиц напрямую из третьих стран.

Отмечается, что сама Еврокомиссия, координирующая переселение беженцев, констатировала, что пандемия COVID-19 повлияла "не только на реализацию обязательств Евросоюза, но и на масштабы усвоения средств Фонда убежища, миграции и интеграции", поэтому на полгода продлеваются и сроки использования помощи.

В данный момент осуществляются процедуры по переселению в Литву из Италии шести лиц, четырех несовершеннолетних из Греции, семи лиц из Сирии, 17 жителей Эритреи из Эфиопского лагеря беженцев, а также пяти лиц с Мальты.