Пожар на автомобильной свалке в Вильнюсе ликвидирован

"Хорошая новость - пожар в 5.32 ч. был ликвидирован. На месте происшествия всю ночь работало около 60 пожарных-спасателей, сейчас останется несколько дежурных экипажей", - сказал представитель Департамента пожарной безопасности и спасения Донатас Гурявичюс.

По словам Гурявичюса, поскольку пожарные используют воду из гидрантов, часть улицы Панерю по-прежнему закрыта, там дежурит полиция.

Пожарным-спасателям удалось спасти от огня три здания - склады и промышленные здания, подъемник и технику для измельчения металла.

По словам Гурявичюса, воду, которую использовали для тушения пожара, собирали в специальные цистерны и вывозили, чтобы она не попала в канализацию.

Во время пожара никто не пострадал.

Несмотря на сильный ветер, пожарным удалось остановить распространение огня в сторону склада компании ESO, где хранятся большие трансформаторы (в них - томны масла).

Пожар тушили 11 часов.