Появилась информация о живущем в Литве белорусском майоре

По словам Саударгаса, въезжающие в Литву белорусы - проблема не только для проверяющих их учреждений. Депутат заметил, что неконтролируемый въезд этих людей в страну может стать угрозой нацбезопасности.

"Что касается причин – (...) мы медлим с предоставлением нашим разведчикам полномочий, которые есть у таковых в других странах НАТО. (...) Надо говорить о финансировании – в прошлом году предлагали уменьшить бюджет ДГБ , глава Департамента миграции не раз обоснованно высказывала озабоченность в связи с тем, что зарплаты в департаменте и нагрузка не пропорциональны. А мы в то же время удивляемся, как это тщательно не проверяют десятки тысяч въезжающих", – сказала депутат.

По словам депутатов, то, что такой человек живет в Литве - серьезная проблема, которая может представлять угрозу нацбезопасности.

"Беларусью управляет диктатор, это государство нафаршированное спецслужбами, там для этого задействовано много мощностей – чтобы растянуть сеть белорусских агентов в Литве. (...) У нас могут быть такие агенты, и их непросто будет выявить Департаменту миграции и нашей разведке", – сказал LRT депутат.

"Если явление будет массовым – если таких людей будут сотни и тысячи, то наступит день X, когда мы столкнемся с серьезной угрозой нацбезопасности", – заметил Саударгас.

На этой неделе радио LRT сообщало, что больше года в Литве проживает и работает майор белорусской милиции Александр Мациевич, который в 2020 г участвовал в подавлении акций протеста у себя на родине. Сообщается, что Мациевич был старшим инспектором Лидской милиции. Сейчас он работает в компании, занимающейся установкой окон, недалеко от Вильнюса.

LRT сообщало, что о том, что Мациевич сбежал в Литву, информировало объединение силовиков Беларуси Belpol. Оно, в свою очередь, получило информацию через белорусскую общину в Литве.