Поврежденный пожаром жилой дом в Виршулишкес предлагается восстановить: работы обойдутся более чем в 1,2 млн. евро

"В заключениях говорится, что самый дешевый вариант и возможность спасти дом – это полностью демонтировать и перестроить среднюю часть дома, сформировав все элементы конструкций, крышу, лестничную клетку", - сказал журналистам в среду мэр столицы Валдас Бенкунскас в Вильнюсском городском самоуправлении перед встречей с пострадавшими жильцами.
"Предварительная сумма, рассчитанная на все работы, составляет 1,2 млн. евро. Этого достаточно, чтобы дом был передан жильцам. Конечно, тем жильцам, чьи квартиры пострадали больше всего, вернут их с частичной отделкой", - сказал мэр.
Сообщается, что пять квартир из тридцати полностью разрушены, восемь затоплены, еще семь квартир частично повреждены, десять квартир не повреждены.
Согласно выводам комиссии, расследовавшей пожар, повреждены железобетонные конструкции здания, часть крыши, часть стен на третьем, четвертом и пятом этажах. Поврежденные конструкции планируется демонтировать и заменить новыми. Также предполагается установка окон и дверей, восстановление систем горячего и холодного водоснабжения, отопления, канализации, газа, связи и электроснабжения.
Работы планируют начать в апреле
Бенкунскас отметил, что процесс восстановления многоквартирного дома запланирован в 4 этапа. Первый начнется уже в апреле.
"Все работы разделены на 4 этапа. Первым делом необходимо снести поврежденные конструкции. Это займет около 4 месяцев и обойдется почти в 200 000 евро", - рассказал Бенкунскас.
"Следующий этап – восстановление конструкций с объединением монолитных конструкций, крыши, перекрытий – чтобы дом был "связанным" и конструктивно устойчивым", - отметил мэр. По данным муниципалитета, предварительная цена работ этого этапа составляет около 620 000 евро.
На третьем этапе планируется восстановить инженерные системы здания, установить окна и входные двери, балконные двери и окна, подоконники.
"Первые три этапа, есть большая вероятность, что они будут профинансированы за счет средств муниципалитета", - добавил В. Бенкунскас.
Часть затрат на работы придется покрыть самим жильцам
Бенкунскас также отметил, что за часть работ сами жильцы будут нести финансовую ответственность – покраску стен и потолков, укладку напольного покрытия, установку санузла или приобретение мебели. Однако, отмечает мэр города, пока рано говорить, какую именно часть средств жители должны будут внести на эти работы.
Указывается, что восстановление многоквартирного дома будет профинансировано за счет средств резервного фонда мэра, страховых компаний и Правительства, если Кабмин одобрит заявку столицы.
Сообщается, что реконструкцию многоквартирного дома проведут предприятия Вильнюсского городского самоуправления: Atnaujinkime miestus организует восстановление инженерных систем и перегородок дома (окна, двери, общее отопление, горячее водоснабжение, питьевое водоснабжение, канализация, электричество, газ, связь), работы по восстановлению конструкций возьмет на себя ЗАО Vilniaus vystymo kompanija.
Напомним, что в начале января в столице на улице Виршулишкю после нескольких взрывов вспыхнул пожар. По данным служб, огонь распространился на четыре квартиры на четвертом и пятом этажах. Во время пожара были повреждены конструкции многоквартирного дома, обрушилось перекрытие между горящими квартирами.
В результате пожара были эвакуированы 30 жильцов, дымом во время пожара отравились 3 человека, двое жильцов дома погибли.
Мэрия Вильнюса объявила на месте пожара чрезвычайную ситуацию. Также была создана комиссия по расследованию происшествия, которая незамедлительно приняла меры по усилению конструкции многоквартирного дома. В настоящее время многоквартирный дом пустует.
По факту уничтожения или повреждения имущества начато досудебное расследование. По словам прокурора, основная расследуемая версия взрыва в многоквартирном доме – самоубийство.