Поведение представителей Шальчининкского районного самоуправления вызвало большое возмущение

"Памятное мероприятие началось в 13:00, а в 16:00 мероприятие в память о той же трагедии провело Шальчининкское районное самоуправление. Позже на фотографиях в Facebook можно заметить, что вечером на памятнике уже не осталось наших цветов, венков – они были заставлены польскими цветами и венками, красно-белыми лентами", – кратко описал ситуацию директор ЦИГРЖЛ А. Бубнис.

Как отмечают участники памятного мероприятия, литовские венки были заменены венками с польской атрибутикой. В связи с данными действиями участвовавшая в памятных мероприятиях делегация литовских учреждений также рассматривала возможность обращения в полицию.

Директор Центра исследования геноцида и резистенции жителей Литвы (ЦИГРЖЛ) Арунас Бубнис , вице-спикер Сейма Паулюс Саударгас и депутат Валдас Ракутис, пришедшие в воскресенье вечером почтить память жертв советских партизан, были неприятно удивлены тем, что спустя несколько часов после памятного мероприятия у памятника не осталось венков с Литовским флагом. Как видно на фотографиях, распространяемых в социальных сетях, с памятника убрали и ленту с Литовским триколором.

Директор ЦИГРЖЛ признался, что рассматривал возможность обращения в правоохранительные органы по поводу вандализма и осквернения государственных символов. Однако вечером в воскресенье выяснилось, что представители Шальчининкского районного самоуправления извинились перед участвовавшими в памятном мероприятии литовцами, принесшими венки, и вернули венки к памятнику.

Между тем, вице-председатель Сейма П. Саударгас, которому позвонил вице-мэр Шальчининкского района с извинениями, не придает большого значения данному инциденту и называет его недоразумением.

"Хотелось бы верить, что это недоразумение и что мои коллеги не имели в виду ничего плохого, тем более что представитель Шальчининкского самоуправления позже извинился. Поэтому у меня нет оснований утверждать обратное", – сказал Elta П. Саударгас.

Он признает, что раздумывал о том, чтобы обратиться в правоохранительные органы, однако теперь склонен полагать, что инцидент хотя бы "отчасти исчерпан".