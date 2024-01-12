Пострадавшим от пожара в Виршулишкес выплачены собранные средства

Собранная финансовая помощь была переведена 29 владельцам жилья и 4 арендаторам. Деньги 33 семьям поделили поровну. Дополнительные выплаты зависят от числа жителей (на каждого по 10% от базовой суммы, максимальные выплаты полагаются людям-инвалидам или тем, кто лишился близких).

Глава Красного креста Кристина Мейде сказала, что люди охотно жертвовали пострадавшим.

"Мы радуемся, что люди объединяются перед лицом таких несчастий. Все пожертвованные деньги получат пострадавшие, поскольку ни мы, ни наш партнер aukok.lt, ни телекоммуникационные компании не берут никакую плату за администрирование. Спасибо обществу за доверие и за то, что помогает пострадавшим от такого несчастья людям", – сказала она.

Мейде заметила, что было решено перевести деньги на счета людей, поскольку они лучше знают, в чем на данный момент нуждаются больше всего.