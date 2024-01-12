Пострадавшим от пожара в Виршулишкес выплачены собранные средства

 
ru.DELFI.lt
House severely damaged by a fire in Viršuliškės
House severely damaged by a fire in Viršuliškės
ФОТО: DELFI / Žygimantas Gedvila
Напомним, что пожар, который произошел 2 января в пятиэтажном доме вильнюсского микрорайона Виршулишкес, унес жизни двоих человек, а жителей дома лишил крова. Литовский Красный крест открыл счет для сбора финансовой помощи пострадавшим. До 10 января через платформу aukok.lt было собрано 108 700 евро, иными способами сбора помощи – 58 701 евро. Общая сумма – 167 401 евро. Эти деньги Красный крест перевел на счета жителей. Обращаем внимание на то, что сбор средств пострадавшим через aukok.lt продолжается, пишет портал madeinvilnius.lt.

Собранная финансовая помощь была переведена 29 владельцам жилья и 4 арендаторам. Деньги 33 семьям поделили поровну. Дополнительные выплаты зависят от числа жителей (на каждого по 10% от базовой суммы, максимальные выплаты полагаются людям-инвалидам или тем, кто лишился близких).

Глава Красного креста Кристина Мейде сказала, что люди охотно жертвовали пострадавшим.

"Мы радуемся, что люди объединяются перед лицом таких несчастий. Все пожертвованные деньги получат пострадавшие, поскольку ни мы, ни наш партнер aukok.lt, ни телекоммуникационные компании не берут никакую плату за администрирование. Спасибо обществу за доверие и за то, что помогает пострадавшим от такого несчастья людям", – сказала она.

Мейде заметила, что было решено перевести деньги на счета людей, поскольку они лучше знают, в чем на данный момент нуждаются больше всего.

Литовский крест отмечает, что вещи и одежду пока не принимает, поскольку неясно, есть ли в них необходимость. Как только появится дополнительная ситуация, о ней сообщат.

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Источник
ru.DELFI.lt
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