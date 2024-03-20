Поставлена точка в деле о возможном изнасиловании сотрудницы полиции: преступления не было

 
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ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

Прокуратура сообщила о прекращении расследования, которое было начато после заявлений депутата Ремигиюса Жемайтайтиса о возможном изнасиловании сотрудницы полиции коллегами. По данным прокуратуры, преступления не было.

"Мы использовали все возможности в ходе расследования установить фактические обстоятельства и, оценив все данные, констатировали, что преступления не было, поэтому расследование было прекращено.

Для защиты личных данных связанного с расследованием лица никакие подробности о расследовании сообщаться не будут" – объявила прокуратура.

Delfi напоминает, что в августе 2023 года Жемайтайтис в фейсбуке сообщал, что на учениях полицейских пьяные полицейские, возможно, надели наручники на коллегу и изнасиловали ее, преступление пытались скрыть.

Полиция изначально категорически отрицала возможность такого преступления, заявив, что заявления депутата не имеют ничего общего с реальностью.

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