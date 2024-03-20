Поставлена точка в деле о возможном изнасиловании сотрудницы полиции: преступления не было

"Мы использовали все возможности в ходе расследования установить фактические обстоятельства и, оценив все данные, констатировали, что преступления не было, поэтому расследование было прекращено.

Для защиты личных данных связанного с расследованием лица никакие подробности о расследовании сообщаться не будут" – объявила прокуратура.

Delfi напоминает, что в августе 2023 года Жемайтайтис в фейсбуке сообщал, что на учениях полицейских пьяные полицейские, возможно, надели наручники на коллегу и изнасиловали ее, преступление пытались скрыть.