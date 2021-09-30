Посол: Литва готова принять еще до 30 помогавших НАТО афганцев

Он сообщил, что такое обязательство приняла Миграционная комиссия правительства Литвы.
"Решение Миграционной комиссии в силе: до 30 человек, которые работали в Афганистане, конкретно в миссии НАТО, мы обязались принять. Но пока нет ничего конкретного - сначала казалось, что будет сложно собрать страны, которые примут, но, кажется, список пополняется: Канада, другие страны принимают немало", - сообщил BNS посол.
"800 афганцев сейчас в Косово и 150 - в Польше, мы заявили, что готовы принять из Польши", - добавил он.
Д. Матулёнис отметил, что афганцев распределяют другие страны НАТО, поэтому нет сильного давления, настойчивых просьб от партнеров принять этих людей.
Он отметил, что все мигранты проверены и "это одна из самых безопасных групп", однако перед тем, как принять их, Литва еще сможет провести дополнительную проверку. Мигрантов Литва может принять не только из Польши, но и из Косово.
Об этих решениях первым в четверг сообщил новостной портал alfa.lt
167 помогавшим Литве афганским переводчикам и членам их семей Департамент миграции (ДМ) Литвы предоставил политическое убежище в стране, сообщила в среду директор ДМ Эвелина Гудзинскайте. Еще 11 человек ожидают решения.
Большая часть афганцев проживает в Расейняй, часть - в Вильнюсе.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
С пятницы - на работу только в масках, исключения пока коснутся лишь начальных классов (52)
Министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис сказал,...
"Delfi. Главное": ухудшение ситуации с ковидом в Литве и Латвии, ограничения и нагрузка на семейных врачей Перестрелка с белорусским КГБ - вопросов все больше (15)
Ковидная карта Литвы окрашивается в черный цвет,...
Несмотря на критику, в Литве пробивает себе путь новая пенсионная реформа (9)
Несмотря на критику некоторых экономистов,...
В Бирштонасе открылся Vytautas Ego SPA за 8 млн евро: принимает только взрослых (2)
С 30 сентября в Вильнюсе открылся комплекс Vytautas SPA , в...
Компенсацию за отопление в этом сезоне получит больше жителей (26)
В этом сезоне цены на отопление в Литве значительно...