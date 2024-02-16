Последние дни металлических гаражей в столице: во время демонтажа находят горы мусора

В соответствии с приказом главы администрации Вильнюсского муниципалитета от 2020 г. все владельцы таких гаражей должны их убрать с государственной земли. Был дан срок - до 31 декабря 2021 года. Но выполнили это требование не все.

Григонис сказал, что эта проблема - наследие советского времени. В то

время жителям официально разрешили установить на государственной земле гаражи на 3-5 лет, а потом этот срок растянулся на десятилетия.

"В 2020-2023 гг. в Вильнюсе убрали 9400 металлических гаражей. Это 80% от их общего количества. Сейчас осталось около 1700 гаражей. Часть их стоит на государственной земле, часть – на земле смешанного назначения, часть – на частной. На государственной земле стоят 683 гаража, им уделим больше всего внимания", – сказал вице-мэр.

Самый большой гаражный массив на данный момент сохранился в Новой Вильне – 300 шт. Еще около 180 – в Вилкпеде, остальные – в Панеряй, на проспекте Саванорю. Ими столичные власти займутся в скором времени.