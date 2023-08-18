После закрытия КПП Шумскас и Тверячюс очереди на границе с Беларусью не увеличиваются

"Пока увеличение очередей не наблюдается", - утверждают в ДППК.

По данным на полдень пятницы, среднее время ожидания на КПП Кибартай в живой очереди тягачей составляет до 1 часа, в живой очереди стоят 2 транспортных средства, всего время для пересечения границы зарезервировали 6 транспортных средств. На КПП Мядининкай среднее время ожидания в живой очереди – около 12 час., в живой очереди стоят 120 транспортных средств, 464 транспортных средства зарезервировали время для пересечения границы.

На КПП Лаворишкес среднее время ожидание составляет до 1 час., в живой очереди ждут 2 транспортных средства, время для пересечения границы зарезервировали 2 тягача. На КПП Шальчининкай среднее время ожидания составляет около 7 час., в живой очереди стоит 71 транспортное средство, 164 тягача зарезервировали время для пересечения границы.

В пятницу временно закрылись контрольно-пропускные пункты (КПП) Шумскас и Тверячюс на границе с Беларусью.