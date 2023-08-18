После закрытия КПП Шумскас и Тверячюс очереди на границе с Беларусью не увеличиваются

"Пока увеличение очередей не наблюдается", - утверждают в ДППК.
По данным на полдень пятницы, среднее время ожидания на КПП Кибартай в живой очереди тягачей составляет до 1 часа, в живой очереди стоят 2 транспортных средства, всего время для пересечения границы зарезервировали 6 транспортных средств. На КПП Мядининкай среднее время ожидания в живой очереди – около 12 час., в живой очереди стоят 120 транспортных средств, 464 транспортных средства зарезервировали время для пересечения границы.
На КПП Лаворишкес среднее время ожидание составляет до 1 час., в живой очереди ждут 2 транспортных средства, время для пересечения границы зарезервировали 2 тягача. На КПП Шальчининкай среднее время ожидания составляет около 7 час., в живой очереди стоит 71 транспортное средство, 164 тягача зарезервировали время для пересечения границы.
В пятницу временно закрылись контрольно-пропускные пункты (КПП) Шумскас и Тверячюс на границе с Беларусью.
Это решение правительства направлено на адекватное реагирование на изменения геополитической ситуации и угрозы национальной безопасности, а также на предотвращение контрабанды товаров.
После прекращения движения через вышеупомянутые КПП сотрудники пограничного контроля будут переведены на другие КПП. Транспортные потоки будут направлены на недавно реконструированный КПП Мядининкай. На Мядининкском КПП используется система рентгеновского контроля, которой нет на КПП Тверячюс и Шумскас.
Через КПП Шумскас проходил только легковой транспорт, через Тверячюс – легкий транспорт и пустой грузовой транспорт.
На границе Польши с Беларусью работает один КПП, на границе Латвии – два, а на границе с Литвой – четыре.