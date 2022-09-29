После взрывов на газопроводе – беспокойство в Литве: в Калининграде дислоцирована секретная военная единица

Взрывы на обоих газопроводах Nordstream страны Балтии называют преднамеренным саботажем.

"Один из самых серьезных инцидентов в Балтийском море. Тут, наверное, нет никакого секрета, что глаза разных стран и аналитиков обращены в сторону Кремля", – сказал в среду министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

11 важнейших стратегических объектов в Литве охраняет СОБ.

"Это основные электростанции, все аэропорты, газовые, нефтяные терминалы, базы", – сказал LNK глава СОБ Ричардас Поцюс.

К стратегическим объектам запрещено подходить, над ними нельзя запускать дроны, но нарушителей регистрируют постоянно.

"Да, почти каждый день, каждую неделю бывают небольшие инциденты. Иногда более серьезные", – сказал глава СОБ.

По его словам, много нарушений фиксируют около терминала Independence, там рыбаки начинают свой сезон.

"Пытаются экономить, пересекать дороги, проплывать перед терминалом или за ним. Таких нарушений бывает по несколько в день. Но охрана для того и есть, чтобы выяснять, не проверяют ли таким образом охрану", – сказал LNK Поцюс.

Стратегические объекты снимают и с помощью дронов, хотя это запрещено.

"Если бывают подозрения, что инцидент серьезный, то его выясняют другие службы", – сказал глава СОБ.

Несколько лет назад политики выяснили, что Independence плохо охраняется, нет подводной защиты.

"Мы тоже тогда поднимали вопрос, кто должен охранять объект под водой. В нашем решении было сказано, что этим должны заниматься ВМС", – сказал LNK бывший депутат Артурас Паулаускас.

Охрана терминала под водой особенно важна. Бывший глава военной разведки Гинтарас Багдонас сказал, что россияне расширяют отряды для диверсий и террористических операций. Особо секретный отряд для подводных диверсий размещен в Балтийске (Калининградская область).

"У них есть отряды для подводных диверсий, они могут устроить саботаж. Интересно, что, по некоторым данным, представители этих служб были и на месте прокладки Nordstream 2", – сказал LNK Багдонас.

Политики говорят, что терминал и другие стратегические объекты в Литве охраняют в усиленном режиме, но не комментируют вопрос подводной охраны терминала.

"Не буду конкретизировать, что сделано, но сделано все, что надо", – сказал LNK министр обороны Арвидас Анушаускас.

В Литве оператор Amber Grid нанимает охрану для насосных станций газопровода протяженностью 2300 км. Для охраны газопровода используют специальные приборы, которые перемещаются внутри труб, сказал гендиректор MT Group Симонас Куницкас.

Нанести вред проще, если вызвать беспорядки для отвлечения внимания служащих. В Литве уже были такие попытки. Когда в прошлом году их Беларуси хлынул поток мигрантов, на плечи пограничников и СОБ легло дополнительное бремя. А когда начались беспорядки у парламента, одновременно начались беспорядки и в лагере нелегальных мигрантов в Руднинкай.

За несколько недель до беспорядков у парламента группа русскоязычных лиц в Руднинкай ввязалась в конфликт со служащими. Пока одни вступили в конфликт, другие прорвались на полигон и подожгли старую резину. Все это не было случайностями.

"Лично я считаю, что это провокация и открытая антигосударственная деятельность", – сказала тогда глава МВД Агне Билотайте.

По словам Поцюса, инциденты у стратегических объектов фиксируются, но и число не растет.