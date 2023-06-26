После выходных погода в Литве изменится

Днем будет облачно с прояснениями. В большинстве районов пройдут небольшие дожди, местами с грозами. Днем будет 21–26 градусов тепла, на юге будет теплее.

В ночь на вторник будет больше прояснений. Небольшие дожди пройдут лишь местами и только в первой половине ночи. Во второй половине ночи ожидается туман. Ночью будет 10–15 градусов, прохладнее будет на севере.

Во вторник днем с запада придет небольшой циклон с холодным атмосферным фронтом. Начиная с запада, пойдут кратковременные дожди с грозами. Местами осадки будут очень сильными. На западе будет около 20, в других районах 22–27 градусов тепла.

В среду ночью интенсивные дожди будут идти ан севере и на востоке страны.

В среду днем ожидаются небольшие кратковременные дожди, только на севере осадки могут быть обильнее. Ночью будет 11–16, а днем всего 18–23 градусов тепла.