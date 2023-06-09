Поправки к Закону о детских пособиях, представленные членом фракции Партии труда Евой Качинскайте-Урбонене, после внесения были одобрены Сеймом. В четверг их поддержали 40 членов Сейма, никто не голосовал против, 32 парламентария воздержались. Прежде чем они вернутся в зал пленарных заседаний осенью, нужно дождаться выводов правительства.

Если Сейм одобрит, каждая семья, в которой рождается недоношенный ребенок, получит пособие в размере 1 078 евро, в настоящее время выплата составляет 539 евро.

Парламентарий, подготовившая проект, говорит, что, когда рождается недоношенный ребенок, родителей не только переполняет чувство беспомощности, беспокойства и бесконечного стресса, но на их плечи также ложится незапланированная финансовая нагрузка из-за специфических мер, необходимых для ежедневного уход за недоношенным ребенком.

По ее словам, по предварительным расчетам, ежегодно рождается 1300 недоношенных детей, поэтому из бюджета потребуется примерно 600 тыс. евро.

Предлагается, чтобы поправки вступили в силу со следующего года.