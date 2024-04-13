После ветреных и дождливых выходных новости еще хуже

На большей части территории страны пройдут дожди. В лучшем случае они будет небольшим и, скорее всего, в восточной части страны. Подует умеренный западный, юго-западный ветер.

Температура в течение дня во многих местах будет колебаться от 11 до 13 градусов тепла.

Холоднее всего будет на побережье, где потепление не превысит 8-10 градусов, а самая высокая температура, достигающая 14-16 градусов, ожидается в южной части страны.

Активный циклон достигнет Литвы в ночь на воскресенье. Прояснения будут редкими, к утру во многих местах пройдет дождь, в основном на западной части Литвы. Ветер не изменит своего направления, постепенно усилится, на побережье уже станет порывистым. Температура будет между 6 и 11 градусами.