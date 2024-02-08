После утечки нефти в Балтийское море выяснилось, что ситуация хуже, чем ожидалось

 
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Ties Būtinge į jūrą išsiliejo nafta, aplinkosaugininkai tęsia darbus 
Ties Būtinge į jūrą išsiliejo nafta, aplinkosaugininkai tęsia darbus 
ФОТО: Aplinkos apsaugos departamentas

7 февраля Департамент охраны природы получил сообщение АО Orlen Lietuva об утечке нефти около Бутингского терминала во время перекачки нефти в танкер (речь шла о 300 л).

В среду инспекторы на военном вертолете провели первичную оценку последствий инцидента: оценили параметры нефтяного шлейфа и направление движения.

Удалось выяснить, что нефтяное пятно распространилось на юго-восток от терминала и растянулось на 9 км в длину и 2 км в ширину.

По предварительной оценке, в море вылилась 1,8 тонны нефти. Вероятно, на самом деле в море попало еще больше нефти, часть ее осела на дно или испарилась.

7 февраля специалисты с помощью модели оценки распространения загрязнения SEATRACKWEB сделали прогноз относительно траектории движения пятна. Результаты моделирования показали, что 8 февраля нефть попадет в территориальные воды Латвии. Это подтвердила и воздушная разведка 8 февраля утром.

Ties Būtinge į jūrą išsiliejo nafta, aplinkosaugininkai tęsia darbus 

Специалисты Агентства охраны природы на судне Jūrinis отправились за образцами с места загрязнения, однако работу осложняют плохие погодные условия.

Работы по ликвидации загрязнения координирует Центр координирования спасения на море ВМС.

Со вчерашнего дня удалось собрать больше 25 м3 (воды с эмульсией).

В связи с инцидентом начата внеплановая проверка АО Orlen Lietuva, во время которой установят точное количество попавшей в море нефти, оценят нанесенный природе ущерб. 

Ties Būtinge į jūrą išsiliejo nafta, aplinkosaugininkai tęsia darbus 
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