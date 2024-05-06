2024.05.06 07:49

После теплой недели ждут перемены, местами даже заморозки

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

В понедельник погоду в Литве обусловит зона низкого атмосферного давления. Будет пасмурно с прояснениями (в основном на юге страны). В большинстве районов прогнозируют дожди, местами сильные. Кое-где ожидаются грозы. Днем будет 12–17, на севере 8–11, на юге 18–21 градус тепла.

Во вторник ночью ситуация почти не изменится, Литва останется в зоне действия циклона. Над страной пройдет атмосферный фронт. Возможны грозы. Ночью будет 2–7 градусов тепла.

Во вторник днем циклон понемногу начнет уходить, с северо-запада придет небольшая зона высокого атмосферного давления. Облачность уменьшится. Осадков не ожидается. Днем будет 10–15 градусов тепла.

В среду ночью будет ясно. Температура опустится до 1–6 градусов тепла. В воздухе, местами на поверхности почвы прогнозируют заморозки 0–5 градусов.

В среду днем будет солнечно и приятно. Небольшие дожди к вечеру возможны лишь на севере страны. После полудня будет 11–16 градусов тепла.

В четверг ночью местами на севере страны пройдут небольшие дожди. Ночью будет 1–6 градусов тепла. В воздухе, местами на поверхности почвы прогнозируют заморозки до 3 градусов.

В четверг в первой половине дня без осадков. После обеда появятся дождевые облака, местами пройдут небольшие дожди. Днем воздух прогреется до 13–18 градусов тепла.

В пятницу ночью без осадков, ночью будет 3–8 градусов тепла. Днем придет холодный атмосферный фронт. Во многих районах ожидается небольшой дождь. Днем будет 12–17 градусов тепла.

По нынешним данным, в выходные сохранится вероятность небольших кратковременных осадков. По ночам вернутся заморозки, днем будет 10–15 градусов тепла.

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