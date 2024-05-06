После теплой недели ждут перемены, местами даже заморозки

Во вторник ночью ситуация почти не изменится, Литва останется в зоне действия циклона. Над страной пройдет атмосферный фронт. Возможны грозы. Ночью будет 2–7 градусов тепла.

Во вторник днем циклон понемногу начнет уходить, с северо-запада придет небольшая зона высокого атмосферного давления. Облачность уменьшится. Осадков не ожидается. Днем будет 10–15 градусов тепла.

В среду ночью будет ясно. Температура опустится до 1–6 градусов тепла. В воздухе, местами на поверхности почвы прогнозируют заморозки 0–5 градусов.

В среду днем будет солнечно и приятно. Небольшие дожди к вечеру возможны лишь на севере страны. После полудня будет 11–16 градусов тепла.