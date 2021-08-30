Во вторник над Литвой пройдет циклон, который принесет сильные осадки. Дождь будет идти по всей Литве, местами очень сильный. Ночью будет 12–16, днем всего 15–20 градусов тепла.

В среду осадков избежать не удастся. И ночью и днем дожди будут идти во многих районах, ночью местами будут идти сильные дожди. Днем из-за облаков местами будет выглядывать солнце. Ночью будет 11–16, днем 15–20 градусов тепла.

В четверг над Литвой усилится зона высокого давления. Погода будет ясной. Лишь местами пройдут небольшие дожди. Ночью ожидается туман. Будет 8–13 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 14–19 градусов.

В пятницу ночью пройдут небольшие дожди. Местами туман. Утром будет 6–11, у моря 12–14 градусов тепла. В пятницу днем во многих районах пройдут небольшие дожди. Днем будет 16–21 градус тепла.

Согласно нынешним прогнозам, в выходные осадков будет немного, а температура будет немного ниже, чем в пятницу.