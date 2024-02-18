После солнечного воскресенья – перемена погоды

День ожидается сухой. Будет дуть легкий ветер переменного направления. Самая высокая температура составит от 1 градуса мороза в северо-восточных районах, до 4, а кое-где 5-6 градусов тепла в юго-западном регионе.

В ночь на понедельник облака снова станут более плотными, особенно в западной части страны. Однако дождя они пока не принесут. Будет преобладать юго-восточный ветер, который усилится до умеренной величины. Там, где на поверхностях больше влаги, возможен гололед. Температура воздуха опустится до 1-6 градусов ниже нуля.