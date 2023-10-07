После скандала в прокуратуре – не менее скандальные выводы прокуроров

Прокурор сказал Мантасу, что по мере старения ему уже больше хочется отношений с мужчинами, а не с женщинами, поскольку у женщин "то предменструальные, то пост, шарики заходят за ролики, ничего не разберешь". Рассказывал он Мантасу и о своей работе и о том, что живет в усадьбе своего друга адвоката, пока тот в Барселоне .

"Ксендзы тебя свели с пути, но по иронии судьбы моя фамилия – Кунигелис (ксендзок - по-литовски)", – неожиданно заявил он и рассказал, что когда-то ему предлагали поступить в Духовную семинарию. Он сказал Мантасу, что надо бы поинтересоваться делом в отношении Паликши, поскольку, если Мантаса больше не вызывают, вероятно, дело закрыто. Так оно и было. "Может, удалось договориться за деньги, ты можешь поинтересоваться как пострадавший, – сказал Кунигелис. – А это единственный случай, когда тобой как сиротой воспользовались? Я потому в церковь и не верю, они такие мерзкие педофилы. Здесь в Неменчине работал настоятель Якутис, наворовал миллион, набрал кредитов, "снимал" проституток, все "сливки" из Вильнюса ездили к ними пировать. И как он может говорить о Божьем слове? Это лицемерие. И так по всему миру, но они как-то заглаживают скандалы, ничего не бывает".