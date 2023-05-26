Генпрокуратура сообщила, что 25 мая по распоряжению генпрокурора Ниды Грунскене было начато расследование по 1 ч. 228 ст УК ЛР. В ходе расследования выяснят все обстоятельства, связанные с поведением Кунигелиса в отношении участника процесса (осужденного). Расследованием займется Служба спецрасследований.
В четверг были проведены первичные действия, прокурора отстранили с занимаемой должности.
По распоряжению генпрокурора было также начато внутреннее служебное расследование.
26 мая Кунигелис подал прошение об отставке с занимаемой должности. Стоит отметить, что появление такого заявления не останавливает расследование и не ограничивает возможность служебных взысканий или привлечения к другим формам ответственности.
Грунскене также распорядилась тщательно проверить расследование, начатое другим прокурором в деле о возможном насилии над осужденным, когда он был несовершеннолетним. Эта проверка не означает, что расследование по этому было возобновлено.
Решение о возобновлении расследования может быть принято только после проведения расследования.
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