После праздников в Литве могут ввести более строгие коронавирусные ограничения

"Мы должны увидеть тенденции, приближается ли число пациентов в реанимации к 215 или нет, приближается ли оно к 240 или нет, и если мы увидим, что тенденции составляют около 240 пациентов, это сообщение, которое действительно очень Литве необходимы строгие карантинные ограничения. Если мы видим тенденции по мере продвижения к 215, это означает, что нам нужно фундаментально пересмотреть, как организованы мероприятия, возможно, ввести некоторые ограничения и так далее"- сказал он.

Главный эпидемиолог страны Лорета Ашоклене ранее предупреждала, что если количество пациентов в реанимационном отделении больницы достигнет 240, может быть введен карантин на три недели. По данным Департамента статистики, в настоящее время в реанимации проходят лечение 120 пациентов, и, по словам Дулькиса, ситуация находится под контролем, и праздники должны пройти гладко.

Однако советник премьер-министра Живиле Гудлевичене говорит, что могут появиться дополнительные меры контроля в отношении развлекательных заведений, и они будут обсуждаться.

"Например, использование респираторов является обязательным во время всех мероприятий, и эти ненужные перерывы на кофе, возможно, также необходимо будет пересмотреть, чтобы увидеть, следует ли делать эти перерывы на кофе во время мероприятия, поскольку люди собираются в группы без средств защиты",- сказала советник.

Минздрав также предупреждает: проверки соблюдения отдельными лицами рекомендаций министерства будут усилены. В праздничные дни контроль в развлекательных заведениях будет особенно строгим.

"Контроль осуществляется разными институциями, обо всех уже говорили. Несомненно, он будет усилен, особенно в развлекательных заведениях, т.е. концерты, театры, видимо, акцент здесь делается на то, что есть много людей, которые иногда не носят маски или носят их неправильно при выключенном свете", - пояснила заместитель министр здравоохранения Аушра Билотене-Мотеюнене.

В период праздников некоторые люди также могут потерять "паспорта возможности". Для жителей, "вакцинированных по полной схеме или переболевших более 7 месяцев назад", 28 декабря - последний день действия этого документа.

"Для этого есть возможность сделать ревакцинацию, после чего паспорт возможностей сразу же вступает в силу и не имеет срока годности", - сказала вице-министр.

"В свете распространения штамма омикрон, учитывая ситуацию в странах, где он уже появился, наблюдается рост числа людей, инфицированных после двух доз вакцины. Поэтому все однозначно согласны с ревакцинацией", - заверила руководитель инфекционного центра Сантаришкской клиники Лигита Янчорене.

Не только взрослые, но и дети от 12 лет должны беспокоиться о паспортах возможностях. Заместитель министра подчеркивает, что они могут получить паспорт возможностей после вакцинации или после теста. Подчеркивается, что детям не понадобится паспорт возможностей, если ребенок участвует в формальном или неформальном образовании или образовательных мероприятиях.

"Однако, если это развлекательная деятельность - концерт, кино, театр и т. д., то что происходит вне школы или учебной программы - ребенок должен предъявить паспорт возможностей", - сказала А. Билотене-Мотеюнене.

В соответствии с процедурой, установленной Правительством, паспорт возможностей также может быть получен путем проведения серологического теста на антитела. Он действителен только в течение 60 дней, но уже сегодня рассматривается возможность отказа от такого варианта. По словам Л. Янчорене, эти тесты очень нестандартизированы, в редких странах они используются как значимый индикатор при оценке эффективности вакцин.

"Больше похоже на то, что нужен тест на антитела, чтобы ответить на вопрос, следует ли получить третью дозу через три или четыре месяца. Однако его целесообразность по прошествии 6,5-7 месяцев очень сомнительна", - сказала замминистра.

По данным Минздрава, за три недели в центрах вакцинации было привито больше людей. Раньше в день вакцинировалось 5-7 тысяч человек, сейчас это число достигает 13-14 тысяч.