После праздников полиция меняет тактику: посты будут появляться в неожиданных местах

Заместитель генкомиссара Литвы Арунас Паулаускас сказал, что за прошлую неделю поток машин на дорогах страны сократился по сравнению с праздничным периодом. Однако все еще были такие путешественники, которых полиция не только разворачивала назад, но и наказывала.

Немало испытаний принесла и зимняя погода. Снег выгнал людей на улицу, они штурмовали горки и живописные места, устраивали пикники, и даже распивали алкоголь. За это были наказаны около 200 человек.

Паулаускас сказал, что после праздников меняется тактика контроля движения между муниципалитетами.

"Проверки организуют иначе (...): будет меньше проверок на стационарных блокпостах, но будет больше мобильных пунктов. Эти проверки будут проводить в разных местах и в разное время, появляется фактор неожиданности", – пояснил он, заметив, что сейчас полиция менее толерантна и чаще назначает штрафы.

"За прошлые выходные развернули 1500 автомобилей, больше 200 водителей оштрафовали за нарушение правил карантина, за то, что они без без основания ехали в другой муниципалитет", – заметил Паулаускас.

Полиция реагировала на зимние погодные условия. Было созданы условия для того, чтобы люди свободнее перемещались между соседними муниципалитетами - кольцевыми районами, чтобы люди могли выезжать за город и не кучковаться в популярных местах.

"Чтобы люди могли поискать горки и за городом, в районах. Тогда в популярных местах собралось меньше людей", – заметил он. Паулаускас заметил, что немало стражей порядка патрулировали места скопления людей на горках. Они выполняли больше превентивную работу.

Несмотря на то, что зимние виды спорта и условия карантина сочетаются при соблюдении правил безопасности, все же в выходные за нарушение правил наказали около 200 человек.

"В некоторых местах люди даже организовали пикники, были группы больше 10 человек, все из разных семей, в одной компании и они вместе не только катались на горках (..) Я думаю, зимние утехи возможны в карантин при ответственном подходе, если люди в масках. Очень жаль, но эти радости привлекают не только ответственных граждан, в числе их бывают и нетрезвые люди, которые забывают об ответственности. Для контроля там и дежурит полиция", – сказал Паулаускас.