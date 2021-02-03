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Полиция Тракайского района 3 февраля, в 2.30 ч. остановила в Лентварисе автомобиль Audi, в котором ехали шестеро молодых людей в возрасте 20-25 лет (четверо молодых мужчин и две девушки).
Policija tikrina išvykstančius iš Kauno
Policija tikrina išvykstančius iš Kauno
© DELFI / Nerijus Povilaitis

Все они - из разных домашних хозяйств и ехали в одном автомобиле, нарушая действующий карантинный порядок. В отношении всех нарушителей были составлены протоколы.

Кроме того, 25-летний водитель был наказан за вождение без прав и за то, что в машине ехало больше пассажиров, чем полагается.

2 февраля, в 2 ч. в Тракай был остановлен автомобиль VW, которым управлял 20-летний вильнюсец, у которого не было веских оснований для приезда в другой муниципалитет.

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В 21 ч. в Тракай был остановлен автомобиль Audi, которым управлял житель Укмерге, нарушивший правила карантина и приехавший безо всяких оснований на территорию другого муниципалитета.

Полиция провела проверки в Ужутракисе, где обнаружила двоих вильнюсцев, приехавших сюда безо всяких оснований, оба получили штрафы.

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