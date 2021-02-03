Все они - из разных домашних хозяйств и ехали в одном автомобиле, нарушая действующий карантинный порядок. В отношении всех нарушителей были составлены протоколы.
Кроме того, 25-летний водитель был наказан за вождение без прав и за то, что в машине ехало больше пассажиров, чем полагается.
2 февраля, в 2 ч. в Тракай был остановлен автомобиль VW, которым управлял 20-летний вильнюсец, у которого не было веских оснований для приезда в другой муниципалитет.
В 21 ч. в Тракай был остановлен автомобиль Audi, которым управлял житель Укмерге, нарушивший правила карантина и приехавший безо всяких оснований на территорию другого муниципалитета.
Полиция провела проверки в Ужутракисе, где обнаружила двоих вильнюсцев, приехавших сюда безо всяких оснований, оба получили штрафы.
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