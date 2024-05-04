После по-летнему теплых выходных синоптики обещают изменения, которые начнутся со следующей недели

Преобладающий ветер будет менять направление, 5-10 м/с. Днем во многих районах Литвы должно прогреться до 18-23 градусов тепла, а в некоторых местах, когда солнце пригреет, температура воздуха достигнет 25 градусов тепла. Ночь с субботы на воскресенье будет сухой.

Ветер по-прежнему будет переменным, слабым. Самая низкая температура воздуха напомнит вам о предыдущих ночах и будет колебаться в пределах 5-10 градусов тепла.

В воскресенье местами кратковременный дождь, местами грозы. Ветер будет дуть умеренной силы, 4-9 м/с, местами усилится до 13 м/с. Максимальная температура воздуха в дневные часы достигнет 17-22 градусов, местами прогреется до 23-25 градусов.