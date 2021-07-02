После окончания карантина в Литве начался хаос: жители запутались в правилах

В четверг в Вильнюсе открылось кафе, которое не работало все 8 месяцев карантина. В него на обед пришел постоянный клиент Дарюс, который обрадовался такому событию.

8 месяцев работники кафе получали пособие, которое практически равнялось докарантинной зарплате, поэтому, по словам хозяйки заведения, директора ЗАО Taumartis Марии Мисюнене, работать в карантин было невыгодно.

Вильнюсцы сказали журналистам ЛНК, что не до конца понимают, какие правила действуют после отмены карантина.

"Я даже не знал, что карантин закончился", - сказал один мужчина.

О том, что больше не требуется проверять "паспорт возможностей", сами предприниматели узнали только накануне. Им до сих пор неизвестно, могут ли они давать клиентам пледы по вечерам.

Представитель одной сети ресторанов сказал, что ограничения для бизнеса в Литве были непропорциональными, и карантин длился намного дольше, чем в других странах Европы.

"Мы рады отмене карантина, но думаем, что при нынешних темпах вакцинации, это будет лишь небольшая передышка. Вирус никуда не пропал, а мы не пользуемся этим моментом и не готовимся к возможной волне", – сказал директор Amber food Гедиминас Балнис.

Он призывает правительство побуждать людей прививаться.

"Могли бы разрешить привитым работникам работать без масок. А непривитым – только в масках", – предлагает он.

Сейчас носить маски надо в закрытых помещениях, в общественном транспорте, в госучреждениях, в магазинах.

"Мне кажется, мои права ограничены. Я привит и все равно должен чего-то бояться? Так или прививка ни на что не годна, либо ограничения не нужны", – сказал журналистам один вильнюсец.

Хаос царит и в сфере организации мероприятий.

"Было понятно, когда все мероприятия были запрещены. Сейчас для разных мероприятий разный регламент. Есть мероприятия на улице, в помещении, еще в какой-то форме действует "паспорт возможностей", – сказал глава Ассоциации индустрии мероприятий Валдас Петрикис.

Сейчас "паспорт возможностей" требуется только для проведения занятий с детьми, посещения больных в больницах и для посещения мероприятий, где есть стоячие места. Если все места сидячие, и людей в зале не больше 75%, то паспорт не нужен.

"Если это концерт в филармонии, все сидят на местах, то паспорт не нужен. А если это большой концерт где людей много, они ходят, то "паспорт возможностей" нужен", – сказал советник министра экономики Каролис Жемайтис. Мало того, билеты должны продавать только по интернету.

"Небольшие организаторы не работают с крупными распространителями билетов, поэтому их мероприятия просто не состоятся", – считает Петрикис.

Участники некоммерческих мероприятий должны регистрироваться, а вот участники мероприятий по случаю 6 июля могут участвовать в мероприятии не больше 2 часов безо всякой регистрации, такое решение приняло правительство.

С 1 июля не платят субсидии на погашение арендной платы за торговые места на рынках, и помощь в размере 260 евро для самозанятых.