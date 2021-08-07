После новостей о "паспорте возможностей" возмутились и врачи: это абсурд

"Паспорт возможностей" все же смогут получить люди, сдавшие тест, но только ПЦР. Кроме того, тест на "паспорт возможностей" будет платным, если речь не идет о человеке, который не может прививаться по медицинским показаниям.

Для получения "паспорта возможностей" в Центре реестра за другого человека необходимо получить доверенность, заверенную нотариусом. Жители таким порядком недовольны и поднимают вопрос, как получить этот документ пожилым людям, которые не пользуются интернетом или не могут приехать в Центр реестра.

Правительство решает этот вопрос.

"Свидетельство о вакцинации, я думаю, человек может получить и в более доступной форме, если у него нет смартфона или он не может приехать в Центр реестра. Распечатать его можно в поликлинике или где-то еще", – сказала LRT Ингрида Шимоните.

После высказанной ассоциацией пенсионеров критики, председатель парламентского Комитета по вопросом социальных дел и труда Миндаугас Линге сообщил в фейсбуке, что уже сейчас расширяют круг мест, где жители смогут получить "паспорт возможностей".

Политик в фейсбуке сообщил, что аналогом паспорта может стать выписка о вакцинации, европейский цифровой сертификат, документ, подтверждающий факт болезни COVID–19 или отрицательный результат теста на ковид. "Эти документы человеку, который не может подключиться к системе esveikatа, сможет выдать семейный врач", – писал он.

Врачей такие планы рассердили. По их словам, к ним с такими просьбами обращаются ежедневно, а заявления политика их рассердили, поскольку этот никак не связано с медициной.

"Это дополнительная работа. Кроме того, нельзя людям сказать, что через неделю придут, тогда дадим, обычно им надо здесь и сейчас. Люди то к морю хотят поехать, то в кафе пойти", – сказала семейный врач замглавы Союза врачей Тома Кундроте.

Оказывается, с такими просьбами к врачам обращаются не только пенсионеры, недавно приходил и 40-летний мужчина, у которого нет подключения к системе e.sveikatа. Врач сказала, что это не медицинская услуга, и ее нельзя взваливать на врачей.

"Паспорт возможностей" дает возможность пойти в кафе, кино, магазин и т.д. Это работа врачей выдавать такие документы? Может, надо еще у них получать документ для покупки солнцезащитных очков? До такого абсурда дошли. Кто такой врач? Личный секретарь для каждого? Нам трудно, некогда выполнять нашу непосредственную работу" – сказала Кундроте.

С ней согласился семейный врач Валериюс Морозовас. Он считает, что врачи могут помочь только в одном случае, если был факт заболевания коронавирусом.

Врач считает, что помогать в получении такого документа жителям должны социальные работники.