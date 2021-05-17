После летних выходных ждут перемены: самой неприятной погода будет в четверг

В понедельник в западных районах обильных дождей уже не будет, облака рассеются уже в начале дня. На востоке будет облачно, во многих местах ожидаются кратковременные дожди. Будет дуть слабый северный ветер. На западе и в центре страны будет 19–21, на востоке 16-18 градусов тепла.

Во вторник ночью на востоке местами пройдут небольшие дожди, на западе местами возможен туман. Ночью будет 6–11 градусов. Днем облачно будет на востоке страны, ожидаются осадки. Днем будет 16–21, на востоке до 15 градусов тепла.

В среду ночью небольшие дожди возможны на юго-востоке страны, днем осадки ожидаются на большей части страны, обильные дожди прогнозируют на юго-востоке. Ночью будет 5-10, днем 13-18, у моря всего 12 градусов тепла.

В четверг погода будет дождливой и неприятной, особенно неприятно будет на востоке. На востоке возможны ливневые дожди. Ночью будет 5–10, днем всего 10–15 градусов тепла.

В пятницу без осадков, потеплеет. Однако в выходные снова прогнозируют осадки.