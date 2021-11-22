После короткой передышки в Литву возвращаются циклоны

Во вторник погоду обусловит небольшой, но активный северо-атлантический циклон, пройдет атмосферный фронт. Ожидаются осадки в виде дождя и снега. Ночью прогнозируют гололед и сильный ветер, будет 1–6 градусов мороза, у моря 0–3 градуса тепла. Днем будет 2–7 градусов тепла, теплее будет у моря.
В среду будет влажно, зато немного потеплеет. Осадков будет немного и в основном будет идти дождь. Ночью будет от 3 градусов мороза на северо-востоке до 2 градусов тепла на западе, у моря до 5 градусов тепла. На севере, востоке и местами на юге ожидается гололед. Днем будет 3–8 градусов тепла.
В четверг Литва окажется в зоне антициклона. Будет облачно с небольшими прояснениями. Ночью во многих районах, днем местами пройдут дожди. Будет дуть сильный ветер. Ночью будет - 1–6, у моря 8 градусов тепла, днем 4–9 градусов выше нуля.
В пятницу атмосферный фронт медленно пройдет над западными и северными районами Литвы. Там будет облачно и дождливо. На юге ожидается больше прояснений, без осадков. Будет дуть сильный ветер, порывы будут достигать 15–17 м/с. Ночью и днем будет 2–7 градусов тепла.
В выходные погоду обусловят циклоны, которые принесут еще больше осадков, особенно в субботу. Особого похолодания пока не прогнозируют.
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