"Было несколько учителей, которые узнали, что осенью ждет удаленка, и ушли из школы, не дождавшись пенсии", – сказал директор Паневежской гимназии им. Ю.Бальчикониса Раймондас Дамбраускас.

По его словам, учителей старшего возраста пугает удаленное преподавание.

"Сейчас мы спрашиваем учителей пенсионного возраста, останутся ли они работать. Есть такие, которые говорят, что если будет удаленка, они уйдут, а если будет контактное обучение, может, и возьмут несколько классов", – сказал директор.

Профсоюз работников системы образования указал, что учителя уходят из школ во всей Литве.

"По количеству запросов мы можем сделать вывод, что учителя готовятся к переменам, определенная часть уйдет из системы", – сказал председатель профсоюза Эгидиюс Милешинас.

Он сказал, что видно - часть учителей устала от удаленки.

По подсчетам Министерства науки, образования и спорта, в ближайшие 10 лет из школы уйдут 7 из 9 учителей, поскольку каждый 5 учитель - старше 60 лет.

"Пока нехватка учителей не очень чувствуется, но через 10 лет придется заменить 77% учителей. Сейчас ситуация напряженная, ведь через 5 лет многим придется уйти на пенсию", – сказал вице-министр Гинтаутас Якштас.

По данным Lrytas.tv, особенно неважная ситуация в Бирштонасе, Скуодасе, Висагинасе, там работает 1/3 учителей пенсионного возраста.

Редактор журнала Reitingai Гинтарас Сарафинас сказал, что существенная проблема - низкие зарплаты молодых учителей - 600-700 евро "на руки".

"Если они работают репетиторами или вообще уходят в другую сферу, зарабатывают в два раза больше", – сказал он.

Министерство обещает в ближайшее время менять действующий порядок.