После холодной недели в Литве ожидается значительное потепление

По его словам, в среду будет облачно, местами с прояснениями. Время от времени ожидается небольшой снег.
"В Вильнюсе около 0. В Каунасе, Шяуляе и Паневежисе 2, в Клайпеде 4 градуса тепла. Вечером похолодает.
В четверг погода будет ясной, но будет еще холоднее. Ночью ожидается 5–9, на востоке страны 10–14 градусов мороза. Днем будет солнечно, но холодно. В Вильнюсе 2 градуса мороза. В Каунасе, Шяуляе и Паневежисе около 0, в Клайпеде 1 градус тепла. Вечером снова похолодает.
В пятницу без перемен – будет ясно и холодно. Ночью ожидается 3–8, на востоке 10–12 градусов мороза.
Днем в Вильнюсе до 2, в Каунасе до 3 градусов тепла. В Шяуляе и Паневежисе до 4, в Клайпеде 1 градус тепла", – сказал Петкявичюс.
По словам директора Gismeteo.lt, в выходные особых осадков не ожидается. Потеплеет, прогнозируют переменную облачность.
"По ночам уже будет теплее: 0–6, на востоке 6–8 градусов мороза. Днем установится весенняя температура - до 3–7 градусов тепла. На следующей неделе погода будет еще более весенней. По ночам ожидаются небольшой морозец, а днем будет до 10 градусов тепла, будет солнечно. Конечно, прогнозы меняются, но весна смелее идет в Литву", – заметил Петкявичюс.
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