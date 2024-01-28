После ДТП вильнюсец не получил подменный автомобиль, страховка каско оплачивает не все

"Во время утреннего пика в мой автомобиль врезался другой автомобиль. Мы заполнили декларацию и поехали каждый по своим делам. Я спокоен, ведь ремонт мне оплатит страховая компания виновника", – рассказал Delfi Томас.

Вечером он доставил автомобиль в автосервис и узнал, что ремонт займет две недели. Каждый день надо ездить на работу, в семье двое детей, перспектива остаться без автомобиля - не самая приятная, Томас стал изучать договор о страховке, чтобы выяснить, положен ли ему подменный автомобиль.

"Я знаю, что не выбирал такую дополнительную услугу, но меня привлек один пункт договора. В нем сказано, что подменный автомобиль может быть выдан на 30 дней, если виновник ДТП - другой водитель, а страховку мне компенсирует компания другой страны. Появилась надежда на то, что информация не очень понятна", – сказал Томас.

Он позвонил по короткому номеру Swedbank, но консультант не смогла ответить на вопрос, полагается ли ему подменный автомобиль.