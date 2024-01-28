После ДТП вильнюсец не получил подменный автомобиль, страховка каско оплачивает не все

"Во время утреннего пика в мой автомобиль врезался другой автомобиль. Мы заполнили декларацию и поехали каждый по своим делам. Я спокоен, ведь ремонт мне оплатит страховая компания виновника", – рассказал Delfi Томас.
Вечером он доставил автомобиль в автосервис и узнал, что ремонт займет две недели. Каждый день надо ездить на работу, в семье двое детей, перспектива остаться без автомобиля - не самая приятная, Томас стал изучать договор о страховке, чтобы выяснить, положен ли ему подменный автомобиль.
"Я знаю, что не выбирал такую дополнительную услугу, но меня привлек один пункт договора. В нем сказано, что подменный автомобиль может быть выдан на 30 дней, если виновник ДТП - другой водитель, а страховку мне компенсирует компания другой страны. Появилась надежда на то, что информация не очень понятна", – сказал Томас.
Он позвонил по короткому номеру Swedbank, но консультант не смогла ответить на вопрос, полагается ли ему подменный автомобиль.
"Потом я позвонил еще раз. Консультант направила к их партнерам Euro Asista и дала номер телефона", – сказал вильнюсец. Однако номер оказался недействующим, не удалось связаться и по указанным в интернете контактам.
Томас подключился к э-банкингу Swedbank и заполнил декларацию о ДТП, в строке комментария указал, что его интересует не ремонт по каско, поскольку ему ремонт оплатит другая сторона, а возможность получения подменного автомобиля.
"Через два дня я получаю информацию, что моя заявка подтверждена. Но она касается ремонта, а не подменного автомобиля. На мой вопрос не ответили", – удивлялся Томас.
Он был возмущен - платит за каско 600 евро, но не может даже получить профессиональную консультацию.
Пресс-секретарь Swedbank Дайва Таучкелайте сказала, что в случае с каско подменный автомобиль дают только тем, кто выбирает такую услугу и платит за нее дополнительно. Эта информация есть на сайте банка, ее можно увидеть во время оформления страховки.
По ее словам "элитная" страховка каско дает защиту на случай кражи личных вещей из автомобиля, потери ключа, несчастных случаев, компенсирует расходы на доставку автомобиля в автосервис.
Подменный автомобиль можно получить только за дополнительную плату.