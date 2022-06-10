В Каунасском округе зафиксировано 11 таких случаев, в Вильнюсском – 7, в Мариямпольском – 3, в Алитусском и Таутагском по 2, в Утенском и Паневежском – по 1, pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas.
Поваленные во время ливня деревья в Вильнюсе упали на 8 автомобилей в разных местах города, о пострадавших не сообщается.
В четверг вечером, в 19.27 ч., поступило сообщение о поваленном дереве на ул. Руднинку (Вильнюс). Дерево упало три автомобиля и блокировало проезд. По словам пожарных-спасателей, дерево убрали с автомобилей Volvo C70 и VW Touran и с проезжей части.
В четверг вечером еще одно дерево упало на три автомобиля на ул. Пилимелю. Пожарные-спасатели убрали дерево с автомобилей Toyota Auris, Skoda Octavia и VW Arteon.
Кроме того, во дворе дома на ул. Антакальнё дерево упало на автомобиль и выбило в нем стекла. Пожарные-спасатели убрали дерево с автомобиля Ford Edge.
В пятницу в 4.15 ч. пожарным-спасателям сообщили о том, что дерево упало на машины на ул. С.Даряус и С.Гирено. Повреждены автомобили Volvo XC 90 и Toyota Yaris Verso.
В Каунасе жителю также потребовалась помощь пожарных-спасателей. В 22.53 ч. поступило сообщение, что на ул. Палемоно заглох двигатель у автомобиля, автомобиль затопило, водитель не может из него выйти. К приезду пожарных-спасателей автомобиль VW Touran находился на метровой глубине. С помощью лебедки автомобиль вытащили из воды на обочину, вызволили его водителя. На этом участке установили "стоп"-ленту.
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