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Посетители работавшего в выходные в парке Вингис кафе получили штрафы, а владельцев заведения вызвали в муниципалитет.
Посетители работавшего в выходные в парке Вингис кафе были наказаны
© DELFI

Генкомиссар полиции Ренатас Пожела в понедельник на пресс-конференции сказал, что полиция отреагировала на появившуюся в СМИ информацию.

"Полиция приехала вместе с работниками отдела общественного порядка мэрии и зафиксировала нарушения", – сказал Пожела.

"Все посетители кафе получили штрафы, а владельца кафе вызвали в муниципалитет, где будет составлен протокол о нарушении", – продолжил он.

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Пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис сказал, что оштрафованы 6 посетителей кафе.

О террасе для посетителей около кафе в парке Вингис в выходные сообщил портал delfi.lt.

На нарушение правил карантина жителей ждет штраф в размере 500-1500 евро, а юридические лица - 1500-6000 евро.

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