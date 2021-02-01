Посетители работавшего в выходные в парке Вингис кафе были наказаны

Генкомиссар полиции Ренатас Пожела в понедельник на пресс-конференции сказал, что полиция отреагировала на появившуюся в СМИ информацию.

"Полиция приехала вместе с работниками отдела общественного порядка мэрии и зафиксировала нарушения", – сказал Пожела.

"Все посетители кафе получили штрафы, а владельца кафе вызвали в муниципалитет, где будет составлен протокол о нарушении", – продолжил он.

Пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис сказал, что оштрафованы 6 посетителей кафе.

О террасе для посетителей около кафе в парке Вингис в выходные сообщил портал delfi.lt.

На нарушение правил карантина жителей ждет штраф в размере 500-1500 евро, а юридические лица - 1500-6000 евро.