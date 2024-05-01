Посетители могут бесплатно увидеть 20 уникальных мест: ведется регистрация

По случаю 20-летия со дня вступления Литвы в Евросоюз пройдут дни открытых дверей "Окинь глазом" (UžmESk akį), для желающих откроют 20 проектов, осуществленных на деньги Евросоюза. В их числе – паневежский центр STEAM, каунасская компания Elinta Motors, шяуляйская шоколадная фабрика Rūta, Долина инноваций в сфере производства и многие другие, сообщает портал madeinvilnius.lt.