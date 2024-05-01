Посетители могут бесплатно увидеть 20 уникальных мест: ведется регистрация

Дни открытых дверей проводит Центральное агентство по управлению проектами. Первые мероприятия пройдут 17 мая в Алитусе и Жежмаряй.
За 20 лет членства в ЕС Литва получила 16 млрд. евро инвестиций из ЕС. С 2021–2027 г. инвестируют еще 10 млрд. евро.
Подробную программу этих мероприятий с 30 апреля можно найти на сайте esinvesticijos.lt. Все мероприятия бесплатные.
Проекты:
17 мая зеленые зоны в Алитусе (ориентационная игра, Долина песен, Алитус). Регистрация.
17 мая синагога в Жежмаряй (экскурсия и ориентационная игра, ул. Вильняус, 6, Жежмаряй). Регистрация.
18 мая бега вокруг озера Мастис (ориентационная игра, Амфитеатр, ул. Яжеро, 6, Тельшяй). Регистрация.
19 мая крепость в Биржай (ориентационная игра, площадь Независимости, ул. Витауто, 4, Биржай). Регистрация
19 мая Европа в Друскиникай (ориентационная игра, амфитеатр озера Друсконис, ул. M.-K.Чурлёнё, 59, Друскининкай). Регистрация
19 мая "Какой силой обладает кофе?" (бесплатный кофе и встреча с людьми с умственными расстройствами, амфитеатр озера Друсконис, ул. M.-K.Чурлёнё, 59, Друскининкай). Регистрация
24 мая центр STEAM в Паневежисе (занятие, ул. Княудишкё, 40, Паневежис). Регистрация
24 мая Неман для судов (ориентационная игра, Каунасский пассажирский причал, Раудондварисское шоссе, 107, Каунас). Регистрация
24 мая Долина инноваций в сфере производства (экскурсия, ул. Налшёс, 11, Вильнюс). Регистрация
25 мая Шилокарчема (ориентационная игра, ул. Летувнинку, 6, Шилуте). Регистрация
25 мая бега по мариямпольским паркам (ориентационная игра, ул. Р.Юкнявичаус, 14, Мариямполе). Регистрация
25 мая историческое пчеловодство (посадка европейского цветника, мастер-класс, Музей пчеловодства, ул. Пабалю, 3, Стрипейкяй, Игналинский район). Регистрация
26 мая Кельмесское поместье (ориентационная игра, Кельмесское поместье, ул. Дваро, 15, Келме). Регистрация
26 мая Европа в Таураге (ориентационная игра, дворик таурагского замка, Таураге). Регистрация
27 мая библиотека А. и М. Мишкинисов (занятие и экскурсия, ул. Майронё, 12, Утена). Регистрация
31 мая инновации Elinta Motors (экскурсия, ул. Терминало, 5, Бирулишкес, Каунасский район). Регистрация
31 мая Дровяная лагуна (экскурсия на пароме, старая переправа, ул. Данес, 1, Клайпеда). Регистрация
31 мая шоколадная фабрика Rūta (экскурсия и дегустация, ул. Тильжес, 133, Шяуляй). Регистрация
1 июня Плунге (заключительное мероприятие и концерт, ул. Й.Билюно, 12, Плунге). Подробно о мероприятии