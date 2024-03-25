Портал Delfi стал членом Европейской сети стандартов проверки фактов

Как сообщает Delfi, после оценки заявки портала Европейская сеть стандартов проверки фактов (EFCSN) решила, что Delfi применяет чрезвычайно высокие журналистские стандарты при проверке фактов как на литовском, так и на русском языках.

"Проверка информации в наши дни – важнейшая часть работы СМИ. Социальные сети, интернет в целом, полны намеренно распространяемой дезинформации, вводящих в заблуждение фактов или просто лжи, поэтому для журналиста главным становится не просто получить информацию, но и проверить, действительно ли она достоверна. Я знаю, что журналисты Delfi всегда делают это профессионально – я горжусь, что принадлежность к EFCSN теперь является тому подтверждением", - говорит главный редактор Delfi Раса Лукайтите-Внараускене.