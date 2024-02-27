Портал Delfi с международными партнерами приглашает претендовать на стипендию в рамках совершенствования навыков расследовательской журналистики

После окончания программы FREE PRESS UNLIMITED объявит следующий этап – возможность претендовать на фонд в 10 000 евро на проведение международных журналистских расследований. Всего будет распределено 10 таких фондов.

FREE PRESS UNLIMITED - это международная организация свободной журналистики, поддерживающая СМИ и журналистов во всем мире, которая сотрудничает более чем с 300 местными партнерами в более чем 50 странах. С ними она выполняет свою миссию – добивается, чтобы все могли получать объективные новости и информацию.