Попавший в скандальную историю мариямпольский политик покинул команду мэра

"Женщина рассказала, что один человек, в анкете которого указано, что он политик, заверил ее, что он знаком с хирургом Самсанавичюсом и может сделать, чтобы ее операцию в клинике оплатила Больничная касса", – рассказала Самсанавичене.

Глава клиники DRS Klinikа Рите Самсанавичене рассказала, что к ним обратилась женщина, которая интересовалась, точно ли ей писал хирург Донатас Самсанавичюс.

Delfi стало известно, что на прошлой неделе каунасская клиника пластической хирургии DRS klinika получила сообщение: мужчина через социальные сети написал женщине и предложил бесплатно воспользоваться услугами клиники, а потом, назвавшись врачом клиники, попросил прислать фотографии груди и половых органов.

"Последний день работы Двилиса - 15 марта. Он ушел по собственному желанию, причину ухода не указал", – сказано в сообщении.

"Он стал писать, что знаком с разными известными людьми, что может помочь с поиском работы, с деньгами, с модельными агентствами, что знаком с пластическим хирургом, который бесплатно мог бы удались шрамы", – рассказала женщина.

Она рассказала, что пришло сообщение с неизвестного номера, она думала, что ей пишет фотограф, поскольку она недавно участвовала в фотосессии. Мужчина попросил написать ему в социальной сети.

"Первую консультацию проведем удаленно, мне нужны все ваши данные: возраст, вес, рост, болезни, аллергии. Нужны снимки груди спереди и сбоку", – писал человек, выдававший себя за врача.

"Он попросил ее прислать фото в стиле ню. Когда женщина прислала фото груди, попросил фото половых органов", – сказала Самсанавичене.

"Он присылал мне снимки своего полового органа, н я эти фото стерла, мне они не нужны. Он присылал и фото своего лица, было фото, на котором он голый вылезает из фурако", – рассказала женщина.

Двилис обвинения отрицает.

"Я не могу сказать, что моя страница в социальных сетях была взломана, но никаких подобных переписок не было", – сказал он.

По его словам, он вообще не пользуется инстаграмом. Сейчас его профиль в инстаграме недоступен.