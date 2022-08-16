"Эти грибы мы собрали за 2,5 часа. Нам везет, мы с Аудрюсом идем туда, куда другие люди не ходят – в бурелом, высокую траву... Мы вакуумируем грибы, замораживаем, раздаем близким... Чуть больше месяца назад мы собрали очень много лисичек, тоже нашли, что с ними сделать, ничего не выбросили", – сказала Эвелина, которая собирала грибы в Радвилишкском районе.
По ее словам, большая часть людей не верит, что грибы были собраны в этом году: "Удивляет такое недоверие, ведь если они не находят, не значит, что не находим мы с Аудрюсом".
Эвелина собирает грибы почти каждый день, но эту "добычу" называет исторической: "Отчасти, это историческая добыча, ведь большинство людей, даже "закоренелых" грибников не находит грибов в лесу, якобы потому, что сухо. Как сказать, надо уметь искать".
Эвелина сказала, что очень любит собирать грибы, благодаря этому хобби она в фейсбуке познакомилась и со своим возлюбленным Аудрюсом.
"Инициатор походов в лес - Аудрюс. Мы с ним вместе уже год. Честно говоря, мы и познакомились в группе "Грибники" в социальной сети фейсбук. Нас связали грибы, сейчас мы вместе ездим в лес!"
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