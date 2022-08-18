Полученное из банка сообщение поразило женщину: что значит эта плата?

В редакцию Delfi обратилась читательница, которая рассказала о трудностях в отпуске. "В начале июля я через booking.com забронировала трехдневный отдых в Польше. Была указана сумма – 331 евро, указано, что в случае отказа от услуги, деньги не вернут.

Я удивилась, когда получила сообщение из банка SEB, что сняли 345,13 евро, поскольку 3,1962% надо было заплатить за обмен валюты. На booking.com указана сумма в евро, поэтому я обратилась в банк, чтобы узнать, почему мне пришлось платить за обмен валюты.

Skaitytojo ekrano nuotr. © Asmeninins albumas

Представитель SEB Лорета Иванаускене позвонила мне и сказала, что банк со своей стороны все сделал правильно, поскольку мои деньги конвертировали в злотые, а в таком случае берут плату за обмен валюты. Ну, ладно, пусть. Но откуда такой зверский налог? Ведь если бы я платила, например, 2000 евро, SEB снял бы со счета 2063,92 евро! Неужели это логично? Разве не должна быть фиксированная плата за обмен валюты, какой-то критерий разумности? Ведь банк ничего дополнительно не делает – неважно заплатила я 100 или 1000 евро, те же нажатия кнопок! Мало того, я подсчитала, что процент был 3,1962, значит должны были взять 13 евро, не 345, а 341,57 евро.

Skaitytojo ekrano nuotr. © Asmeninins albumas

Когда я спросила у госпожи Иванаускене, почему такой тариф, она не смогла поверить, попросила прислать ей банковское сообщение, где это указано, но потом она все равно сказала, что все правильно! Точно ли? Интересно было узнать, как это оценивает Центробанк Литвы.

Ответ ждать пришлось долго, а когда он пришел, то я огорчилась, поскольку в длинном письме было много бюрократической "воды" и мало конкретного. Якобы вроде и можно усмотреть обоснованность жалобы клиента на SEB, но это надо расследовать, а ЦБ может это сделать, если клиент представит достаточно ясный запрос", – писала читательница портала Виргиния.

Представитель банка SEB Ева Даугуветите-Даскявичене сказала, что это не новый налог.

"При оплате клиентами банка SEB счетов не в евро, в рамках курса, установленного Mastercard, банк SEB берет плату за обмен валюты (2,65%). Этот налог банк SEB применяет давно, он не новый. В соответствии с регламентом ЕС, клиента сразу же информируют об операции с помощью смс-сообщения", - указала представитель банка.