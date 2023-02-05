Политолог из США: Владимир Путин уничтожил будущее страны на многие годы и даже десятилетия вперед

- Почему граждане Российской Федерации отказываются от свободы и осознанно делают выбор в пользу войны против Украины?

- Мне кажется, что термин “осознанно” не является самым подходящим – это скорее покорное принятие войны как данности. Однако, действительно, по самым разным опросам поддержка войны находится на уровне выше 50 проц., дальше опросы расходятся – по разным версиям войну поддерживает от 50 до 70 проц. Лев Гудков из Левада-центра подчеркивает, что есть определенная ориентированность на войну и империализм в умах части россиян. Каждый раз, когда Владимир Путин развязывает очередную войну, мы наблюдает достаточно высокий рост его поддержки у россиян. То есть россияне не столько поддерживают конкретную войну, но в принципе почти любую войну, находясь под влиянием государственной пропаганды. С моей точки зрения объяснений у этого феномена несколько. 1) В России нация так и не сложилась. В периоды войны россияне испытывают чувство единения с государством, ощущают свою принадлежность к общему целому. Это замена чувства принадлежности к национальной общности, которой у них нет. 2) Важным фактором, является и отсутствие независимых средств массовой информации, которые могли бы смягчить влияние пропаганды.

- Люди в России поддерживают войну исключительно под влиянием пропаганды государственного радио и телевидения или все-таки потому, что считают справедливым восстановление Российской империи или Советского Союза пусть и военным путем?

- Пропаганда играет на нотках, которые близки и понятны определенным слоям россиян. Опросы общественного мнения указывают, что среди возрастных групп свыше 50 лет, то есть людей, которые родились и выросли во времена СССР, поддержка войн, развязанных Путиным особенно высока (кстати, среди молодых россиян это не так). Из этого можно сделать вывод, что безусловно мы имеем дело не только с пропагандой, но с пропагандой в сочетании с взглядами и установками, которые у россиян были сформированы в советское время. Более того, в исследованиях заметен интересный факт, а именно – одной только правдивой информации недостаточно, увы, чтобы изменить отношение россиян к войне.

Мы знаем, что, когда дети и родственники из Украины после начала войны звонят своим близким в России, и рассказывают им о том, что происходит, о бомбежках, массовых расстрелах, в ответ они слышат “что Россия ничего такого не делает”. Люди в России предпочитают верить той информации об Украине, которую им дают государственные СМИ, а не той, которую им сообщают дети, близкие, родственники. Что поражает, потому что россияне, по тем же опросам, больше всего доверяют близким родственникам. И однако они отбрасывают ту информацию, которая не встраивается в их сформированную пропагандой картину мира, даже если эта информация идет от родственников. В пропагандистском мире Россия противостоит абсолютному злу, фашизму, борется с коварным Западом, который пытается подорвать устои российской государственности. Россия там не совершает преступлений против человечности, не развязала крупнейшую после Гитлера войну в Европе. Поэтому в этом мире очень комфортно и в него верить удобнее, чем в реальность.

Существенная доля россиян считают себя государственниками, отождествляют собственные интересы с государственными, с этим связано некритичное восприятие любой информации, которая идет от Кремля, Путина. Поэтому проблема глубже, чем кажется с первого взгляда, и одним лишь доступом к независимым СМИ, ее не решить. Думаю, что даже если открыть доступ ко всем заблокированным в России средствам массовой информации и на жителей России обрушится волна правдивых новостей и данных, много людей будет держаться за мысль, что россияне хорошие, а во всем виноват внешний мир.

- Есть ли у Россия запас прочности? И после того, как он исчерпается, граждане России будут готовы сказать Путину "уходи".

- Сравнительные исследования показывают, что в странах, которые подвергались мощным санкциям, сходных по масштабу с теми, которые наложены на Россию (Иран, Южная Африка) режим в итоге начал испытывать социальные проблемы. В Иране режим удержался, в Южной Африке режим пал. В долгосрочном периоде если Западу удастся удержать санкции на российские энергоресурсы на нынешнем уровне, то может возникнуть почва для социальных протестов. Однако надо понимать общий контекст – россияне, пассивно, обреченно, но принимают эту войну. Это дает режиму ресурс устойчивости. Поэтому очень вероятно, что даже если совокупность социально-экономических проблем, вызванных санкциями, поражение в войне, огромное количество жертв военных действий приведет к социальным беспорядкам, то, скорее, это случится скорее позже, чем раньше. Речь идет о нескольких годах, а не о месяцах или неделях.

- Поражение в войне против Украины может стать поводом для раскола военно-политических элит в России и привести к попытке смены режима Путина?

- Во-первых, здесь все зависит от того, что понимать под поражением и, во-вторых, надо учитывать тип режима, сложившийся в России. Что считать поражением? Даже сейчас Россия продолжает оккупировать существенную часть территории Украины, захваченную после начала войны в феврале 2022. Для России захваченная территория Украины — это победа, разрушенная инфраструктура – это победа в том смысле, что Путин смог нанести Украине и ее жителям столько горя и зла, насколько это позволили ему обстоятельства. Так что в этом плане ему удалось достичь каких-то целей, поэтому потенциальная заморозка конфликта, которая помогла бы России удержать захваченные с февраля 2022 года территории, очень опасна. Опасна потому, что позволит Путину представить захваченные украинские земли россиянам как победу в войне. А, значит, в будущем станут возможны новые атаки на Украину. И именно поэтому, очень важно, чтобы поражение России было настоящим, а путинские войска были выброшены вон из Украины.

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Победа Украины в войне, возвращение Крыма и оккупированных территорий может привести к росту недовольства властями среди россиян. Но может ли все это стать поводом для раскола военно-политических элит в России и привести к попытке смены путинского режима? Сомневаюсь. В российской истории мало прецедентов раскола элит, который привел бы к смене режима. Как и российское население элиты в России очень атомизированы, запуганы, против них ведутся репрессии.

Здесь нужно понимать, что элиты в России, не такие, как на Западе. Российские элиты несамостоятельны, фактически они представляют собой не что иное как интересантов, которые пасутся около или в самом Кремле с целью ухватить себе дополнительный кусок ресурсов из кормушки. У них нет никаких политических инструментов, нет воли и способности к тому, чтобы выступить против Путина единым фронтом. Максимум, что может произойти после поражения России в войне, это ослабление федеральной власти и бóльшая самостоятельность регионов, что-то вроде того, что было в 1990-х годах. Но и здесь не стоит забывать, что у Кремля сохраняется репрессивный аппарат, который он будет пытаться использовать против недовольных.

Наконец, если смотреть на сравнительные исторические прецеденты персоналистских режимов путинского образца (а их больше всего в Африке), то наиболее часто такие режимы заканчиваются с естественным уходом (смертью) лидера, а не в силу социальной революции или дворцового переворота.

- Какие факторы могут сыграть в пользу Кремля и заставить Запад искать мирное решение конфликта или, наоборот, в пользу Запада против Российской Федерации?

- Таким фактором может стать затянувшаяся позиционная война в Украине, когда ни Украина, ни Россия в течение длительного периода времени не будут в состоянии добиться победы, а линия фронта надолго стабилизируется. Вот тогда-то на Западе могут появиться голоса, призывающие обе стороны к миру, в попытке “заморозить” конфликт. Я уже упоминала, что “замороженный конфликт” – опасная идея, потому что Россия опять не выучит урок и может впоследствии попробовать напасть на Украину снова.

- У США и Европы есть план разрешения конфликта между Россией и Украиной?

- Думаю, все зависит от того, как будет складываться ситуация на фронте, насколько успешно Украина будет наступать или защищаться, какое влияние санкции будут оказывать на российскую экономику и военную промышленность. Пока кажется вероятным корейский сценарий: с разделительной линией – демилитаризованной зоной - между двумя странами. Украина, вероятно, будет восстановлена с помощью западного сообщества, какого-то аналога плана Маршалла, и вооружена до зубов - так, чтобы у Кремля не возникло нового желания развязать очередную войну.

- Западные страны будут выстраивать политику сдерживания России по аналогии с периодом Холодной войны? Насколько она будет эффективной?

- Да, сдерживание будет. Сейчас в этом не остается никаких сомнений. Иных вариантов у Запада – нет, говорить о новой перезагрузке с Россией невозможно, да и не с кем. Для того, чтобы перезагрузка отношений случилась, Россия должна переосмыслить свои поступки, но… ни население Российской Федерации ни ее элиты не демонстрируют никаких подвижек в это направлении. На данный момент Россия осознается в западном мире как угроза существующему мировому порядку, международной системе безопасности. И это действительно так. При путинском режиме Россия уже развязала пять войн и последняя – в Украине - особенно чудовищная, с признаками геноцида.

Эффективность политики сдерживания зависит от того, насколько четко вы формулируете задачи сдерживания. Насколько у Запада хватит решимости ослабить Россию экономически, чтобы у Кремля не было возможности вести войны подобного масштаба и вооружаться на таком уровне, как было до сих пор? Пока готовность Запада нести высокие издержки санкций, отказаться от российских энергоресурсов говорит о высоком уровне решимости проводить такую политику. Думаю, что безболезненно выйти из истории с санкциями у Путина не получится. Уже сейчас видно, что после ввода со стороны Европы нефтяного эмбарго и потолка цен на нефть, резко сократились бюджетные доходы от продажи энергоресурсов и цена российской нефти продолжает падать. В долгосрочной перспективе у Кремля, скорее всего, возникнут серьезные экономические проблемы.

- В итоге Россию и ее граждан ждет изоляция и новый железный занавес?

- Страна окажется в частичной изоляции, россияне смогут выезжать в те страны, в которых к ним более-менее лояльно относятся, а сам Путин, скорее всего, железный занавес опускать не будет, потому что этот режим боится запирать недовольных внутри страны. Конечно, очень многое будет зависеть от того, как Китай и незападные страны будут реагировать на эту ситуацию. Тем не менее, в любом случае у России возникает статус страны-парии, а Владимир Путин уничтожил перспективы развития страны на многие годы и даже десятилетия вперед. Все что происходит сейчас с Россией из-за Путина, это, можно сказать, вторая по историческим масштабам катастрофа в России за последние 100 лет. Первой, по моему мнению, был большевистский переворот в 1917 году. Но проблема далеко не только в Путине. Сегодня, как и тогда, большинство граждан России не демонстрируют готовности сопротивляться падению страны в ту пропасть, куда ее столкнул Путин.