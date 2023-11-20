Полиция занялась недисциплинированными водителями: предлагают значительно увеличить штрафы

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Tomas Vinickas

Министерство внутренних дел (МВД), чтобы улучшить ситуацию на дорогах, предложило Минюсту и Министерству транспорта пересмотреть Кодекс административных правонарушений и увеличить штрафы.

По словам министра внутренних дел Агне Билотайте, важно принять комплексные меры, которые пресекут повторные нарушения.

"Чтобы избежать несчастий в будущем, особое внимание мы должны уделять борьбе с повторяющимися и грубыми нарушениями ПДД. Мы не можем мириться с циничными и злонамеренными нарушителями, которых действующие штрафы не отпугивают от повторных нарушений", – сказала министр.

МВД предлагает увеличить штрафы за превышение скорости – назначать штраф 30-60 евро за превышение скорости на 11–20 км/ч (сейчас 12–30 евро) и 60-120 евро за превышение скорости на 21–30 км/ч (сейчас 30–90 евро). Также предлагают лишать прав за превышение скорости больше чем на 30 км/ч, если водитель уже был наказан за превышение скорости.

МВД отмечает, что суммы штрафов не пересматривали с 2008 года, они не отвечают нынешнему прожиточному уровню и получаемым доходам.

По данным МВД, некоторые лица предлагают свою помощь водителям - выдают себя за нарушителей, а потом не платят штрафы. МВД предлагает запретить неплательщикам штрафов управлять своим автомобилем.

По данным министерства, в 2021 г. водители заплатили 36% штрафов за нарушение ПДД, в прошлом - 28%, а в этом до 1 ноября - всего 16%. По этой причине МВД предлагает Минфину и Государственной налоговой инспекции пересмотреть процедуры взыскания штрафов за ПДД.

Другие министерства в зависимости от сферы их деятельности просят подготовить ограничение доступа к необязательным услугам, например, получению лизинга, покупке транспортного средства, авиабилетов, если человек не заплатил штрафы за ПДД. Если нарушитель не заплатит штраф в установленные сроки, ответственность ляжет на поручителя.

МВД также предлагает, чтобы человек, который дал свой автомобиль нарушителю, обязался обеспечить уплату полученного нарушителем штрафа.

"Если нарушитель в установленный срок не заплатит штраф, ответственность ляжет на поручителя. Если владелец автомобиля не заплатит штраф, то будет ограничена выдача или замена водительского удостоверения, а автомобиль лишен техосмотра", – сказано в пресс-релизе МВД.

По мнению представителей МВД, список лиц из группы риска целесообразно дополнить фамилиями водителей, которые повторно попадаются на вождении без прав, попадаются на хулиганском вождении и превышают скорость больше чем на 50 км/ч. Министерство предлагает расширить полномочия полиции и уполномочить их проверять, не управляют ли такие лица автомобилями.

По данным МВД, увеличилось число ДТП и несчастных случаев на дорогах, а вот число погибших пешеходов снизилось. Меньше ДТП совершают и нетрезвые водители, лишенные прав. За 10 месяцев этого года на дорогах произошло 2513 ДТП, в которых погибли или пострадали люди.

В этом году в ДТП погибли 128 человек (на 24 больше, чем за тот же период прошлого года).

Основная причина трагических ДТП – небезопасная скорость.

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