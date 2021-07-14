Полиция задержала покинувших временное место проживания нелегальных мигрантов

Как сообщил Главный комиссариат полиции Алитусского уезда, мужчины задержаны около 12 час. 40 минут на перекрестке деревень Ивошкай-Кальвяй.

Беглецов со вторника искали многочисленные силы полиции и Службы охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ). В среду в поисках участвовали сотрудники полиции из Лаздияй и Алитуса, а также пограничник-кинолог с собакой.

Как сообщается, на территории уезда работают силы мобильной полиции Вильнюса и Каунаса, а также антитеррористического подразделения Aras.

Во вторник около 15 час. было замечено, что с места временного поселения нелегальных мигрантов в бывшем детском доме в Капчаместисе самовольно ушли шесть человек. Были подозрения, что они будут двигаться в направлении Польши.

В Капчаместисе сейчас временно поселены 86 мигрантов, первые из них были переведены в бывший детский дом в начале июля.