Полиция задержала покинувших временное место проживания нелегальных мигрантов

Как сообщил Главный комиссариат полиции Алитусского уезда, мужчины задержаны около 12 час. 40 минут на перекрестке деревень Ивошкай-Кальвяй.
Беглецов со вторника искали многочисленные силы полиции и Службы охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ). В среду в поисках участвовали сотрудники полиции из Лаздияй и Алитуса, а также пограничник-кинолог с собакой.
Как сообщается, на территории уезда работают силы мобильной полиции Вильнюса и Каунаса, а также антитеррористического подразделения Aras.
Во вторник около 15 час. было замечено, что с места временного поселения нелегальных мигрантов в бывшем детском доме в Капчаместисе самовольно ушли шесть человек. Были подозрения, что они будут двигаться в направлении Польши.
В Капчаместисе сейчас временно поселены 86 мигрантов, первые из них были переведены в бывший детский дом в начале июля.
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