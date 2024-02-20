Полиция задержала подозреваемого, который рисовал на зданиях оранжевые треугольники

 
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Paaiškėjo, kodėl Vilniuje ant pastatų buvo piešiami daug dėmesio sulaukę oranžiniai trikampiai
Paaiškėjo, kodėl Vilniuje ant pastatų buvo piešiami daug dėmesio sulaukę oranžiniai trikampiai
ФОТО: LNK

В столице Литвы на зданиях стали появляться оранжевые треугольники. Выяснилось, что, скорее всего, никакой опасности они не представляют. Полиция задержала подозреваемого, рассказали журналисты телеканала LNK.

Под мостом Миндаугаса, около подземного перехода, ведущего в вильнюсскому ТЦ Akropolis появились изображения оранжевых треугольников. Жители забеспокоились - похожие символы появились в Украине накануне вторжения. Коллаборанты отмечали этими знаками здания стратегического значения.

"16 февраля подозреваемый был задержан. Это мужчина 1977 г.р., составлены 5 протоколов за порчу чужого имущества. Человек представил свою версию, почему он рисовал эти знаки, ее проверяют", – рассказал пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис.

Он сказал, что подозреваемый в поле зрения полиции раньше не попадал.

Задержанный сказал, что он - монах, а треугольники - религиозные символы.

"Насколько мы поняли, человек это делал из религиозных побуждений. Поэтому я не связывал бы это с какой-то опасностью", – сказал глава Национального центра по управлению кризисами Вилмантас Виткаускас.

Однако председатель парламентского Комитета по нацбезопасности и обороне Лауринас Кащюнас сказал, что все равно надо оставаться бдительными. В Украине были не только такие символы, но и к границам стягивали армию.

"Сейчас в Литве появился символ, пусть не провокация, а религиозный символ. Если нет никакого стягивания сил, а этого нет, то, вероятно, это делается, чтобы повысить напряжение, вызвать хаос в обществе", – сказал депутат.

Политолог Нериюс Малюкявичюс заметил, что Россия в последнее время активно использует новейшие технологии.

"Есть опасность использования людей, которые погружены в информационные пузыри. Возможно, эмоционально нестабильных людей, использовать их в своих целях, заставить их что-то делать, что вызовет беспокойство", – сказал он.

"Мы ничего особенного в этих треугольниках не видим. Конечно, в будущем могут появиться люди, которые будут повторять использование этого символа", – сказал Виткаускас.

Малюкявичюс заметил, что очень хорошо, что общество замечает такие вещи.

"И наконец, ситуация проясняется, ее расследуют сотрудники полиции", – сказал он.

"Если подобное будет часто повторяться, люди могут утратить бдительность", – заметил Кащюнас.

В Эстонии и в Польше уже были случаи, когда были задержаны люди, фотографировавшие и снимавшие на видео определенные объекты, вероятно, эти люди были завербованы российскими спецслужбами.

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