Полиция задержала подозреваемого, который рисовал на зданиях оранжевые треугольники

Однако председатель парламентского Комитета по нацбезопасности и обороне Лауринас Кащюнас сказал, что все равно надо оставаться бдительными. В Украине были не только такие символы, но и к границам стягивали армию.

"Насколько мы поняли, человек это делал из религиозных побуждений. Поэтому я не связывал бы это с какой-то опасностью", – сказал глава Национального центра по управлению кризисами Вилмантас Виткаускас.

Задержанный сказал, что он - монах, а треугольники - религиозные символы.

Он сказал, что подозреваемый в поле зрения полиции раньше не попадал.

"16 февраля подозреваемый был задержан. Это мужчина 1977 г.р., составлены 5 протоколов за порчу чужого имущества. Человек представил свою версию, почему он рисовал эти знаки, ее проверяют", – рассказал пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис.

Под мостом Миндаугаса, около подземного перехода, ведущего в вильнюсскому ТЦ Akropolis появились изображения оранжевых треугольников. Жители забеспокоились - похожие символы появились в Украине накануне вторжения. Коллаборанты отмечали этими знаками здания стратегического значения.

"Сейчас в Литве появился символ, пусть не провокация, а религиозный символ. Если нет никакого стягивания сил, а этого нет, то, вероятно, это делается, чтобы повысить напряжение, вызвать хаос в обществе", – сказал депутат.

Политолог Нериюс Малюкявичюс заметил, что Россия в последнее время активно использует новейшие технологии.

"Есть опасность использования людей, которые погружены в информационные пузыри. Возможно, эмоционально нестабильных людей, использовать их в своих целях, заставить их что-то делать, что вызовет беспокойство", – сказал он.

"Мы ничего особенного в этих треугольниках не видим. Конечно, в будущем могут появиться люди, которые будут повторять использование этого символа", – сказал Виткаускас.

Малюкявичюс заметил, что очень хорошо, что общество замечает такие вещи.

"И наконец, ситуация проясняется, ее расследуют сотрудники полиции", – сказал он.

"Если подобное будет часто повторяться, люди могут утратить бдительность", – заметил Кащюнас.