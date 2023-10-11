Полиция: за три месяца в стране выдано 5468 охранных ордеров, основная часть агрессоров – сожители

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: Shutterstock

За три месяца со дня вступления в силу, в Литве было выдано 5468 охранных ордеров, сообщил начальник Управления общественной полиции Миндаугас Акелайтис. По его словам, насилие обычно совершают сожители, а также лица, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения.

"До 2 октября выдано 5468 ордеров. В основном, судя по соотношению, около 30 проц. ордеров было выдано против сожителя, около 19 проц. – против мужа, около 16 проц. – против сына", –представил М. Акелайтис статистику охранных ордеров в среду на заседании Комиссии Сейма по предотвращению самоубийств и насилия.

По словам представителя полиции, в 85 проц. случаев лицами, представляющими угрозу, были признаны мужчины, преимущественно в возрастной группе 30-49 лет. Другая часть совершивших насилие – около 15 проц. случаев – были женщины, отметил он.

"Как правило, наибольшему риску подвергались женщины – около 79 проц. и их возрастной диапазон составлял от 40 до 60 лет и старше", – сказал сотрудник полиции.

По словам М. Акелайтиса, при оценке количества охранных ордеров на 100 тыс. жителей, основная часть из них выдана в Биржайском и Молетском районах.

"Что касается города Вильнюса, то на 100 тыс. жителей приходится 95 ордеров, а в Молетай — 400. Это большой разрыв. Меньше всего было в Неринге – 49", – представил собранные данные представитель полиции.

М. Акелайтис также отметил, что в 60 проц. всех зарегистрированных случаев насилия лицо, представляющее угрозу, было в состоянии алкогольного опьянения.

"Что касается случаев выдачи ордеров, то нетрезвых (агрессоров) было 72 проц. Это четкий и безошибочный показатель того, что, все-таки, у нас домашнее насилие тесно связано со злоупотреблением алкоголем", – подчеркнул М. Акелайтис.

Представитель полиции отметил, что за 3 месяца было возбуждено 3052 дела по факту несоблюдения требований охранного ордера.

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