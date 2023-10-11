Полиция: за три месяца в стране выдано 5468 охранных ордеров, основная часть агрессоров – сожители

"До 2 октября выдано 5468 ордеров. В основном, судя по соотношению, около 30 проц. ордеров было выдано против сожителя, около 19 проц. – против мужа, около 16 проц. – против сына", –представил М. Акелайтис статистику охранных ордеров в среду на заседании Комиссии Сейма по предотвращению самоубийств и насилия.

По словам представителя полиции, в 85 проц. случаев лицами, представляющими угрозу, были признаны мужчины, преимущественно в возрастной группе 30-49 лет. Другая часть совершивших насилие – около 15 проц. случаев – были женщины, отметил он.

"Как правило, наибольшему риску подвергались женщины – около 79 проц. и их возрастной диапазон составлял от 40 до 60 лет и старше", – сказал сотрудник полиции.

По словам М. Акелайтиса, при оценке количества охранных ордеров на 100 тыс. жителей, основная часть из них выдана в Биржайском и Молетском районах.