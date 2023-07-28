Полиция решила, как наказать Шураева за "выступление" в парламенте

Шураев побывал в парламент в марте 2023 года по приглашению министра экономики Аушрине Армонайте. Во время пребывания в парламенте он не жалел острых заявлений в адрес некоторых депутатов, вызывающе вел себя, в результате его выдворили из парламента и запретили туда приходить.