Полиция проверила документы пассажиров авто и была неприятно удивлена

По данным полиции, 14 января, в первой половине дня, в Паневежисе, на ул. Й.Янониса, полиция обратила внимание на автомобиль Renault, в котором сидели три человека. Полицейские решили проверить документы членов экипажа.

После проверки их документов по базе данным выяснилось, что все трое молодых людей - из разных домашних хозяйств, а один из них болен коронавирусом и должен находиться в изоляции.

Такая поездка по городу дорого будет стоить всем членам экипажа. Двоих ждет штраф от 500 до 1500 евро, а больного ждет уголовная ответственность, ему наказание назначит суд.

Этому 24-летнему нарушителю грозит штраф, арест или лишение свободы до 1 года.