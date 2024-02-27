Полиция приглашает учеников поучаствовать в конкурсе "Я и полиция"

 
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ФОТО: DELFI / Dainius Labutis

Полиция Литвы приглашает школьников принять участие в конкурсе "Я и полиция", чтобы повысить правовую грамотность и способствовать сотрудничеству между правоохранительными органами и общественными организациями.

Этот конкурс традиционно проводился с 2000 года и назывался в честь богини правосудия Фемиды, но в этом году было решено название изменить. Координатор конкурса Аида Жукаускене говорит, что идея осталась прежней, но в прежнем названии упор сделан только на юридические знания, хотя цель конкурса — популяризация профессии полицейского, повышение осведомленности и понимания правоохранительной системы, а также укрепление сотрудничества.

По словам координатора, тема конкурса меняется каждый год, чтобы охватить различные группы правоохранительной деятельности: криминологию, ГИБДД, расследование и предупреждение преступлений и т.д.

Конкурс проводится в три этапа в 64 полицейских участках. Победители получат призы и памятные подарки, предоставленные Департаментом полиции.

В конкурсе могут принять участие школьники в возрасте до 14 лет в командах по 4 человека.

Регистрация открыта до 1 марта, для этого необходимо обратиться к полицейскому ответственному по работе с населением, закрепленному за учебным заведением.

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