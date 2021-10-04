Полиция информирует, что 7–10 и 28–31 октября водителей будут проверять на трезвость.
11–17 октября особое внимание будет уделяться проверке водителей большегрузных машин и автобусов.
20–23 октября полиция проведет рейды по контролю хулиганского поведения на дорогах, маневрирования, обгона в запрещенных местах, пересечения перекрестков, соблюдения сигналов светофора.
24–27 октября предусмотрен контроль пешеходов, велосипедистов и водителей самокатов.
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