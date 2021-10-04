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В начале осени полиция практически ежедневно проверяла водителей почти, не прекратятся рейды и в октябре. В социальных сетях Литовская полиция предупреждает, что ждет водителей.
Asociatyvi nuotrauka
Asociatyvi nuotrauka
© DELFI / Nerijus Povilaitis

Полиция информирует, что 7–10 и 28–31 октября водителей будут проверять на трезвость.

11–17 октября особое внимание будет уделяться проверке водителей большегрузных машин и автобусов.

20–23 октября полиция проведет рейды по контролю хулиганского поведения на дорогах, маневрирования, обгона в запрещенных местах, пересечения перекрестков, соблюдения сигналов светофора.

24–27 октября предусмотрен контроль пешеходов, велосипедистов и водителей самокатов.

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